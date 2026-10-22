Tesla legt gemischte Zahlen für das dritte Quartal vor



Werbung





Im dritten Quartal blieb der Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau, während Ergebnis und freier Cashflow laut Tesla klar unter dem Vorjahreswert lagen.



Tesla hat am Mittwochabend Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild gezeigt. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben bei rund 28,046 Mrd. US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Während die Erlöse im Automobilgeschäft mit ungefähr 20,6 Mrd. US-Dollar leicht um rund 3 % zurückgingen, legte der Bereich Dienstleistungen und Sonstiges auf etwa 4,6 Mrd. US-Dollar zu, was einem Plus von rund 33 % entsprach. Auch der Bruttogewinn stieg auf ungefähr 5,5 Mrd. US-Dollar, die Bruttomarge nach US-Rechnungslegungsstandards verbesserte sich auf rund 19,6 %.



Deutlich schwächer entwickelten sich jedoch die nachgelagerten Ergebniskennzahlen. Das operative Ergebnis sank laut Tesla im Jahresvergleich um rund 56 % auf etwa 0,71 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die operativen Aufwendungen um ungefähr 39 % auf rund 4,77 Mrd. US-Dollar. Noch klarer fiel der Rückgang beim freien Cashflow aus: Dieser lag im dritten Quartal bei etwa 1,5 Mrd. US-Dollar, nach rund 4,0 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum, was einem Minus von ungefähr 62 % entspricht. Parallel dazu erhöhten sich die Investitionsausgaben laut Tesla um rund 110 % auf etwa 4,7 Mrd. US-Dollar. Operativ meldete Tesla eine Produktion von rund 464.000 Fahrzeugen und Auslieferungen von etwa 487.000 Fahrzeugen. Zudem verwies das Unternehmen auf Fortschritte bei dem Fahrerassistenzsystem FSD, dem Robotaxi-Start in Austin sowie im Energiespeichergeschäft.







Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









Tesla hat am Mittwochabend Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild gezeigt. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben bei rund 28,046 Mrd. US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Während die Erlöse im Automobilgeschäft mit ungefähr 20,6 Mrd. US-Dollar leicht um rund 3 % zurückgingen, legte der Bereich Dienstleistungen und Sonstiges auf etwa 4,6 Mrd. US-Dollar zu, was einem Plus von rund 33 % entsprach. Auch der Bruttogewinn stieg auf ungefähr 5,5 Mrd. US-Dollar, die Bruttomarge nach US-Rechnungslegungsstandards verbesserte sich auf rund 19,6 %.Deutlich schwächer entwickelten sich jedoch die nachgelagerten Ergebniskennzahlen. Das operative Ergebnis sank laut Tesla im Jahresvergleich um rund 56 % auf etwa 0,71 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die operativen Aufwendungen um ungefähr 39 % auf rund 4,77 Mrd. US-Dollar. Noch klarer fiel der Rückgang beim freien Cashflow aus: Dieser lag im dritten Quartal bei etwa 1,5 Mrd. US-Dollar, nach rund 4,0 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum, was einem Minus von ungefähr 62 % entspricht. Parallel dazu erhöhten sich die Investitionsausgaben laut Tesla um rund 110 % auf etwa 4,7 Mrd. US-Dollar. Operativ meldete Tesla eine Produktion von rund 464.000 Fahrzeugen und Auslieferungen von etwa 487.000 Fahrzeugen. Zudem verwies das Unternehmen auf Fortschritte bei dem Fahrerassistenzsystem FSD, dem Robotaxi-Start in Austin sowie im Energiespeichergeschäft.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





