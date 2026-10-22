Hamburg (ots) -Die GET NORD zeigt vom 19. bis 21. November 2026 auf dem Messegelände der Hamburg Messe und Congress, wie Zukunftstechnologien heute bereits in der Praxis zusammenspielen. Ob beim Bühnenprogramm, auf den Themenflächen oder diversen Rundgängen und Wettbewerben: Fachbesuchende können Anwendungen live erleben, Lösungen vergleichen und mit Expertinnen und Experten diskutieren.Was heute noch nach Zukunft klingt, lässt sich auf der GET NORD bereits konkret erleben: Wie werden Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur zu einem intelligenten Energiesystem? Was kann Künstliche Intelligenz im Handwerk bereits leisten? Und wie verändern Digitalisierung und Gebäudeautomation die tägliche Arbeit? Dabei geht es nicht nur um Trends und Produktneuheiten."Die GET NORD bringt Technologien, Gewerke und Menschen zusammen - und macht sichtbar, wie aus einzelnen Lösungen vernetzte Systeme für die Praxis werden. Gerade in Zeiten rasanter technologischer Veränderungen ist es entscheidend, nicht nur über Entwicklungen zu sprechen, sondern sie selbst zu erleben, Fragen zu stellen und konkrete Anwendungen kennenzulernen. Genau dafür bietet das Programm der GET NORD den richtigen Rahmen: für neue Impulse, fachlichen Austausch und Lösungen, die im Arbeitsalltag sofort eingesetzt und umgesetzt werden können", sagt Anne Spielberg, Exhibition Director der GET NORD.Die gesamte Presseinformation zum Rahmenprogramm der GET NORD 2026 gibt es hier: Wo Zukunft auf Praxis trifft: Das Rahmenprogramm der GET NORD 2026 - GET NORD (https://www.get-nord.de/journalisten/presseservice/pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/article/wo-zukunft-auf-praxis-trifft-das-rahmenprogramm-der-get-nord-2026)Bildmaterial können Sie hier herunterladen: HMC-Mediaserver (https://hmc.canto.de/v/GQGP2QRSAR/album/UQ6IB?viewIndex=0)Pressekontakt:Juliane SchönherrPresse & PRHamburg Messe und CongressTel. +49 40 3569-2460E-Mail: juliane.schoenherr@hamburg-messe.deOriginal-Content von: GET NORD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183697/6375918