CiRi Ventures leitet die jüngste Finanzierungsrunde an, während die neuartigen HTS-Magnete 2027 in die Serienproduktion gehen noch vor einem Reaktor mit negativer Triangularität, der bis 2030 einen Nettoenergiegewinn anstrebt

Hephaestus hat heute seine Geheimhaltung aufgegeben und Lösungen vorgestellt, die zwei der größten Kostenfaktoren bei der Fusionsenergie angehen: die hochtemperatur-supraleitenden (HTS-)Magnete, die das Plasma einschließen, und die randlokalisierten Moden (ELMs bedeutende Plasma-Instabilitäten), die die Kosten und die Komplexität herkömmlicher Reaktorkonzepte in die Höhe treiben. Das Unternehmen gab zudem den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde unter der Leitung von CiRi Ventures bekannt.

Hephaestus wurde 2019 in London mit einer einzigen Mission gegründet dazu beizutragen, Fusionsenergie so kostengünstig zu machen, dass sie im Stromnetz wettbewerbsfähig ist. Sein KI-Plasma-Solver durchforstete zunächst den gesamten Raum der Tokamak-Konstruktionsparameter, ohne durch die veralteten Konstruktionen und Materialien eingeschränkt zu sein, auf die sich ein Großteil der Branche bereits festgelegt hat, und identifizierte die negative Triangularität (NT), die das in den meisten Tokamaks verwendete D-förmige Plasma umkehrt, als die wahrscheinlichste Konfiguration für kostengünstige Fusionsenergie.

Nachfolgende Ergebnisse aus Anlagen weltweit, darunter DIII-D, JET und SMART, haben gezeigt, dass NT eine hohe Leistung ohne ELM-Instabilitäten erzielen kann.

Im Februar 2021 trat Antoine Pochelon als Mitbegründer und Head of the Experimental Campaign bei. Dr. Pochelon war jahrzehntelang an der EPFL tätig, wo er viele der grundlegenden experimentellen Ergebnisse zur negativen Triangularität erarbeitete, und zählt zu den führenden Experten auf dem Gebiet der NT-Physik.

Das Unternehmen hat bereits den Schritt in den Hardwarebereich vollzogen. Sein erstes Gerät, "Anvil 0" der weltweit erste Tokamak, der von Grund auf für die negative Triangularität konzipiert wurde wurde im Jahr 2024 fertiggestellt.

Hephaestus hat denselben "AI-first"-Ansatz auf den größten Kapitalaufwand und den größten Engpass bei der Skalierung der Fusionsenergie angewendet: die HTS-Magnete, die das Plasma einschließen. Mithilfe seiner firmeneigenen KI-Plattform zur Materialforschung, MaDi-AI, hat das Unternehmen mehrere neuartige HTS-Materialien identifiziert, hergestellt und im Labormaßstab charakterisiert, die vom britischen National Physical Laboratory validiert wurden.

Jeder HTS-Magnet, der derzeit in der Fusionsforschung zum Einsatz kommt, besteht aus REBCO (Seltenerd-Barium-Kupferoxid), einem Supraleiter, dessen Herstellung zeitaufwendig und bei größerer Stückzahl kostspielig ist und dessen Produktion sich auf Regionen mit geopolitischen Risiken konzentriert. Hephaestus entwickelt seltenerdfreie HTS-Materialien, die kostengünstiger, besser skalierbar und weitaus weniger anfällig für geostrategische Engpässe sind als REBCO. Damit positioniert sich das Unternehmen als grundlegender Zulieferer für den gesamten Fusionssektor sowie als eigenständiger Anbieter von Fusionsenergie.

Die neue Finanzierung wird zwei entscheidende Meilensteine beschleunigen: die HTS-Fertigung in der neuen, 70.000 Qudratfußgroßen Anlage in New Jersey ab 2027 sowie bis 2030 den Nachweis der kommerziellen Vorteile von NT in einem Demonstrationsreaktor mit Nettoenergiegewinn (Q 1). Zu den bestehenden Investoren zählen Prescience Ventures, Teampact Ventures, Climate Capital, Unruly Capital und CiRi Ventures.

"Die Kernfusion hat das Potenzial, dem Stromnetz jährlich mehrere zehn GW an sauberem, stabilem Strom zuzuführen doch dies wird nur dann Realität, wenn sie erschwinglich und skalierbar wird", sagte Jack Zamattio, CEO und Gründer von Hephaestus. "Aus diesem Grund haben wir uns für die negative Triangularität entschieden und stellen unsere eigenen neuartigen HTS-Magnete her, um das volle industrielle Potenzial der Kernfusion auszuschöpfen."

Hephaestus hat bereits Gespräche über einen frühzeitigen Zugang mit Fusionsentwicklern aufgenommen, die eine Versorgung mit HTS-Magneten anstreben, und stellt derzeit aktiv Mitarbeiter an seinen Standorten in New Jersey, London und Rom ein.

Über Hephaestus

Hephaestus treibt die kommerzielle Nutzung der Fusionsenergie durch die Herstellung von HTS-Magneten und Plasmen mit negativer Triangularität voran. Das Unternehmen wurde 2019 in London gegründet und unterhält Niederlassungen in London, Rom und New York sowie eine große Produktionsstätte in New Jersey.

Website

www.hephaestus.energy

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