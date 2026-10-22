Zirndorf (ots) -Eine aktuelle Studie* von Playmobil zeigt: Drei Viertel der Eltern in Deutschland wünschen sich häufig, dass sich ihr Kind eher ohne digitale Medien kreativ und spielerisch beschäftigt. Mit Playmobil hi! zeigt die Marke, dass sich Technologie und aktives Spielen nicht ausschließen müssen.Herzstück von Playmobil hi! ist ein Rucksack mit Lautsprecher, der jeder Playmobil-Figur aufgesetzt werden kann. Über die Magischen Sticker aktiviert der integrierte Lautsprecher mithilfe von NFC-Technologie verschiedene Audioinhalte in hoher Soundqualität.Moderne Technologie als Impulsgeber für Fantasie und SpielFür Playmobil ist klar: Technologie kann die Vorstellungskraft verstärken. Statt Kinder vor Bildschirmen passiv konsumieren zu lassen, geht es darum, die Fantasie und das aktive Spielen anzuregen. Das passt auch zu den Ansprüchen der befragten Eltern: Für 90,9 % ist ein Spielzeug attraktiv, das Kinder immer wieder mit neuen Ideen überrascht und zum Weiterspielen motiviert.Prof. Dr. habil. André Frank Zimpel ist Professor für Lernen und Entwicklung an der Universität Hamburg und Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung (ZNDF) Hamburg/Eppendorf. Als Experte für Entwicklungspsychologie weiß er um die Bedeutung des Spielens und wie in den Köpfen von Kindern Größeres entstehen kann: "Kinder erschaffen Welten. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind sie im Spiel einen Kopf größer als im Alltag: Sie geben Figuren neue Rollen, Dingen neue Bedeutungen und Gedanken eine Stimme. Dabei entdecken sie neue Möglichkeiten und sich selbst. Digitale Klang- und Sprachimpulse können kleine Funken für große Ideen entzünden. Welche Welten daraus entstehen, entscheidet das Kind."Eltern setzen auf inspirierendes SpielzeugDer Wunsch nach mehr Spielimpulsen für die Fantasie ist kein Nischenthema: 80,8 % der Eltern wünschen sich gezielte Anregungen für mehr Spiel und suchen nach Konzepten, die diesen Anspruch erfüllen. Ein zeitgemäßes Spielzeug sollte laut Eltern die Kreativität durch freies Spiel fördern (40,1 %) und die Fantasie immer wieder neu anregen (36,8 %).Playmobil hi!: ein kleiner Rucksack und vier Spielvarianten, die Ideenfeuerwerke entfachenMit Playmobil hi! übersetzt die Marke dieses Prinzip erstmals in ein innovatives Spielsystem. Der Rucksack für die Figuren fördert die Kreativität durch gezielt eingesetzte Technologie und ist mehr als bloß ein Ersatz für den allgegenwärtigen Bildschirm: Kinder können in vier unterschiedlichen Spielmodi aktiv werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen:- Sounds: Geräuschwelten und gesprochene Worte, die Kinder noch tiefer in ihre Fantasie eintauchen lassen- Spielideen: kurze, inspirierende Impulse durch Sprache, Geräusche und Erzählungen, die das Spiel in neue, spannende Richtungen lenken- Games: Interaktive Abenteuer, bei denen Kinder Entscheidungen treffen und den Verlauf der Geschichte aktiv mitgestalten können- Geschichten: Hörspiele zum Zuhören und gemeinsamen MitspielenPlaymobil hi! vereint unterschiedliche Spielimpulse in einem System und eröffnet Kindern zusätzliche Spielimpulse, eigene Geschichten und Abenteuer zu erschaffen. Das Ergebnis ist ein Spielerlebnis, das inspiriert und Kindern die Möglichkeit gibt, selbst zu bestimmen, statt passiv zu konsumieren.Playmobil hi! ist seit Anfang Oktober 2026 für die Welten Piraten, Polizei, Zoo und Reiterhof online sowie im Handel erhältlich.ProduktinformationenReady-to-Play-Set: Komplettset für den sofortigen Spielstart, UVP: ab 179,99 EUR**Activation Set: Kombiset aus Rucksack & magischen Stickern, UVP: 89,99 EUR**Interaktiver Audio-Backpack: Der Lautsprecher für Sound und Sprache, UVP: 69,99 EUR**Magische Sticker: Lösen spannende Audio-Inhalte aus, UVP: 19,99 EUR***Informationen zur UmfragePlaymobil-Umfrage, Repräsentative Online-Befragung "Potenziale von digitalem Spielzeug" im August 2026 durchgeführt von Appinio (n = 500, Eltern von Kindern zwischen 6 und 14, quotiert nach Alter, Geschlecht und Bundesland).** Jegliche empfohlenen Endverbraucherpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die Preisgestaltung liegt im Verantwortungsbereich des Handels.Pressekontakt:PLAYMOBIL-Pressestellepr@playmobil.de+49 (0)911 9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/6375932