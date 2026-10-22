Hattingen (ots) -Ein Einbruch dauert oft nur wenige Minuten, der finanzielle Schaden kann dagegen erheblich sein. Besonders ärgerlich wird es, wenn neben Bargeld auch Schmuck, Uhren oder wichtige Dokumente verschwinden. Doch selbst gut gesicherte Häuser bieten keinen vollständigen Schutz. Deshalb sollten Eigentümer nicht nur verhindern, dass Täter eindringen, sondern auch ihre Wertsachen gezielt absichern.Wer seine Wertsachen nur in einer Schublade oder einem einfachen Möbeltresor aufbewahrt, macht es Einbrechern unnötig leicht. Nachfolgend wird erklärt, welche fünf typischen Fehler beim Schutz von Wertsachen gemacht werden und worauf es bei der Auswahl und Sicherung eines Tresors ankommt.Fehler 1: Wertsachen an vermeintlich sicheren Orten versteckenOb im Kleiderschrank, unter der Matratze oder in einer unscheinbaren Schublade: Viele Menschen bewahren ihre Wertgegenstände an Orten auf, die sie selbst für unauffällig halten. Allerdings sind solche Verstecke keineswegs zuverlässig. Einbrecher wissen, wo Schmuck, Bargeld oder hochwertige Uhren häufig aufbewahrt werden, und können entsprechende Stellen gezielt durchsuchen. Selbst ungewöhnliche Verstecke bieten deshalb keinen verlässlichen Schutz.Besonders problematisch ist, dass Täter oft nur wenig Zeit benötigen, um ungesicherte Gegenstände an sich zu nehmen. Wer größere Vermögenswerte zu Hause lagert, sollte sich daher nicht allein auf deren Versteck verlassen. Stattdessen empfiehlt sich ein geprüftes Wertschutzbehältnis, das den unmittelbaren Zugriff erschwert. Entscheidend ist dabei, dass die Sicherheitsausstattung zum tatsächlichen Wert der aufbewahrten Gegenstände passt.Fehler 2: Einen einfachen Möbeltresor für ausreichend sicher haltenEin Tresor vermittelt zunächst ein Gefühl von Sicherheit. Doch nicht jedes Modell bietet denselben Schutz. Insbesondere einfache Möbeltresore werden häufig mit geprüften Wertschutzschränken gleichgesetzt, obwohl zwischen beiden erhebliche Unterschiede bestehen können. Ein stabiles Gehäuse, ein elektronisches Schloss oder eine massive Optik sagen für sich genommen wenig darüber aus, wie widerstandsfähig ein Behältnis gegenüber einem Aufbruchversuch tatsächlich ist.Bei der Auswahl sollten Eigentümer deshalb auf eine nachgewiesene Zertifizierung achten. Ein wichtiger Orientierungspunkt ist die europäische Norm EN 1143-1, nach der Wertschutzschränke hinsichtlich ihres Einbruchwiderstands geprüft werden. Je nach Widerstandsgrad unterscheiden sich die Anforderungen an die Konstruktion und die Belastbarkeit. Welche Ausführung sinnvoll ist, hängt wiederum davon ab, welche Werte geschützt werden sollen. Neben dem Sicherheitsniveau spielen auch die Größe, die vorgesehene Nutzung und der Aufstellort eine Rolle.Fehler 3: Den Tresor nicht fachgerecht befestigenSelbst ein geeignetes Sicherheitsbehältnis kann seinen Zweck verfehlen, wenn es falsch aufgestellt wird. Gerade kleinere Modelle lassen sich unter Umständen vollständig entwenden, sofern sie nicht ausreichend befestigt sind. Die Täter müssen den Schrank dann nicht vor Ort öffnen, sondern können versuchen, ihn an einen anderen Ort zu transportieren. Damit verlagert sich das Risiko lediglich.Aus diesem Grund sollte die Installation bereits bei der Auswahl berücksichtigt werden. Entscheidend sind unter anderem das Gewicht des Tresors, die Beschaffenheit des Untergrunds sowie die baulichen Gegebenheiten. Auch die Vorgaben des Herstellers müssen eingehalten werden, damit die vorgesehene Schutzwirkung nicht beeinträchtigt wird. Eine fachgerechte Verankerung kann das Risiko einer vollständigen Entwendung deutlich reduzieren. Deshalb ist es sinnvoll, den Standort und die erforderlichen Befestigungsmaßnahmen vor der Anschaffung professionell prüfen zu lassen.Fehler 4: Den tatsächlichen Wert der Gegenstände nicht mit der Versicherung abgleichenSchmuck, Edelmetalle und hochwertige Uhren können über Jahre hinweg erheblich an Wert gewinnen. Gleichzeitig kommen möglicherweise weitere Gegenstände hinzu, ohne dass Eigentümer ihre Versicherungsbedingungen entsprechend überprüfen. Im Schadensfall kann sich dann herausstellen, dass die vorhandene Absicherung nicht zum tatsächlichen Vermögen passt.Besonders wichtig sind die vereinbarten Entschädigungsgrenzen sowie mögliche Einschränkungen für einzelne Wertsachen. Darüber hinaus können Versicherer bestimmte Anforderungen an die Aufbewahrung stellen. Dazu gehören beispielsweise ein vorgeschriebener Widerstandsgrad, eine geeignete Verankerung oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Allerdings bedeutet eine bestimmte Sicherheitsklasse nicht automatisch, dass jeder darin gelagerte Wert in beliebiger Höhe versichert ist.Vor der Anschaffung eines Tresors sollten Eigentümer daher klären, welche Gegenstände abgesichert werden sollen und welche Bedingungen ihre Versicherung dafür vorsieht. Da sich sowohl Vermögenswerte als auch persönliche Lebensumstände verändern können, empfiehlt sich außerdem eine regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes.Fehler 5: Sich ausschließlich auf Türen, Fenster und Alarmanlagen verlassenMechanische Sicherungen an Türen und Fenstern bilden eine wichtige Grundlage des Einbruchschutzes. Ergänzend können Alarmanlagen dazu beitragen, einen Einbruchsversuch frühzeitig zu erkennen. Dennoch lässt sich nicht vollständig ausschließen, dass Täter diese Barrieren überwinden und ins Gebäude gelangen. Wer seine Sicherheitsplanung ausschließlich auf die Gebäudehülle konzentriert, berücksichtigt dieses Restrisiko nicht ausreichend.Deshalb sollte der Schutz wertvoller Gegenstände als eigenständiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts betrachtet werden. Ein geeigneter Wertschutzschrank kann den Zugriff erschweren, wenn andere Maßnahmen bereits überwunden wurden. Hinzu kommen organisatorische Vorkehrungen, etwa eine sorgfältige Dokumentation vorhandener Wertgegenstände und die regelmäßige Kontrolle der Sicherungstechnik. Erst durch das Zusammenspiel verschiedener Schutzmaßnahmen entsteht ein Konzept, das unterschiedliche Einbruchsszenarien berücksichtigt.Worauf es bei einem durchdachten Sicherheitskonzept ankommtDie fünf Fehler verdeutlichen, dass wirksamer Einbruchschutz nicht allein von der Anschaffung einzelner Sicherheitsprodukte abhängt. Vielmehr müssen die vorhandenen Risiken, der Wert der Gegenstände und die baulichen Voraussetzungen gemeinsam betrachtet werden. Ein zertifizierter Tresor kann dabei eine wichtige zusätzliche Schutzebene bilden, sofern er richtig ausgewählt und fachgerecht installiert wird.Ebenso entscheidend ist die Abstimmung mit dem Versicherungsschutz. Denn selbst ein hochwertiger Wertschutzschrank ersetzt weder geeignete Sicherungen an Türen und Fenstern noch eine passende Versicherung. Wer diese Bereiche frühzeitig miteinander verbindet und seine Schutzmaßnahmen regelmäßig überprüft, kann das Risiko eines erheblichen Vermögensverlusts reduzieren. Absolute Sicherheit lässt sich zwar nicht erreichen, doch viele vermeidbare Schwachstellen können auf diese Weise beseitigt werden.Über Thomas Sinning:Thomas Sinning ist Sicherheitsexperte und seit 2006 in der Tresorbranche tätig. Mit seinem Unternehmen PREMIUMTRESORE entwickelt er individuelle Hochsicherheitslösungen für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden. Dabei setzt er auf deutsche Fertigung, persönliche Beratung und technisch durchdachte Konstruktionen, die sich bewusst von standardisierten Massenprodukten abheben. Weitere Informationen unter: https://www.premiumtresore.de/Pressekontakt:Thomas Sinning PREMIUMTRESOREVertreten durch: Thomas SinningE-Mail: ts@premiumtresore.deWebsite: https://www.premiumtresore.deOriginal-Content von: Thomas Sinning PREMIUMTRESORE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182437/6375942