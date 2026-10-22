Delmenhorst (ots) -Die Bauzinsen sind zurück auf einem Niveau, das viele Käufer lange nicht mehr erlebt haben: Für zehnjährige Finanzierungen wurden Mitte September im Durchschnitt rund 4,28 Prozent aufgerufen - so viel wie zuletzt 2011. Gleichzeitig kühlt sich die Nachfrage ab, Finanzierungen werden schwieriger und Immobilien brauchen teilweise länger, bis sich ein Käufer findet.Hohe Zinsen bedeuten nicht automatisch, dass Immobilienhändler keine Deals mehr machen können. Entscheidend ist vielmehr, zu welchem Preis eingekauft wird. Gerade wenn andere Käufer zurückhaltender werden, können sich Verhandlungsspielräume und neue Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Nachfolgend erfahren Sie, warum professionelle Immobilienhändler trotz hoher Finanzierungskosten weiter nach Objekten suchen, wo sich aktuell Chancen ergeben und warum der Einkaufspreis in dieser Marktphase noch wichtiger wird.Schwächere Nachfrage eröffnet neue Chancen beim ImmobilienkaufWas viele Immobilienkäufer derzeit verunsichert, kann für professionelle Immobilienhändler eine interessante Ausgangslage schaffen. Denn während hohe Finanzierungskosten und die angespannte wirtschaftliche Situation einen Teil der Kaufinteressenten zurückhaltender werden lassen, wächst gleichzeitig das Angebot an verfügbaren Immobilien. Dadurch ergeben sich für Händler, die den Markt genau kennen, neue Möglichkeiten beim Einkauf. Sie können aus einer größeren Auswahl gezielt diejenigen Objekte herausfiltern, für die trotz der schwierigeren Rahmenbedingungen eine ausreichend hohe Nachfrage besteht.Entscheidend ist dabei nicht, möglichst viele Immobilien günstig zu erwerben, sondern die richtigen Objekte auszuwählen. Schließlich lässt sich nicht jede Immobilie, die zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis angeboten wird, anschließend problemlos weiterverkaufen. Professionelle Händler konzentrieren sich deshalb auf Wohnungen und Häuser, die bei potenziellen Käufern besonders gefragt sind und sich entsprechend schnell vermarkten lassen. Wer die Bedürfnisse seiner Zielgruppe kennt und attraktive Objekte frühzeitig erkennt, kann somit auch in einer angespannten Marktphase profitable Geschäfte abschließen.Warum der Einkaufspreis jetzt noch wichtiger wirdMit den gestiegenen Bauzinsen haben sich auch die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit eines Immobiliengeschäfts verändert. Höhere Finanzierungskosten belasten die Kalkulation und machen es schwieriger, Immobilien zu Preisen zu verkaufen, die noch vor einigen Monaten realistisch erschienen. Umso wichtiger ist es, bereits beim Einkauf ausreichend Spielraum einzuplanen. Denn ein erfolgreicher Immobilienhandel setzt voraus, dass zwischen dem Kaufpreis und dem später erzielbaren Verkaufserlös genügend Abstand bleibt, um sämtliche Kosten abzudecken und einen Gewinn zu erwirtschaften.Dabei müssen Händler berücksichtigen, dass nicht nur die Finanzierung teurer geworden ist. Auch die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und die fehlende Planungssicherheit beeinflussen die Kaufentscheidungen vieler Interessenten. Wer unter diesen Bedingungen weiterhin mit den Verkaufspreisen der vergangenen Monate kalkuliert, riskiert, am tatsächlichen Markt vorbeizuplanen. Stattdessen kommt es darauf an, Immobilien entsprechend günstiger einzukaufen und sie anschließend zu einem Preis anzubieten, der für die aktuelle Käuferschaft attraktiv ist. Neben dem Einkaufspreis spielt deshalb auch die Geschwindigkeit eine wichtige Rolle: Je genauer Händler die Nachfrage einschätzen können, desto gezielter können sie Objekte auswählen und unnötig lange Vermarktungszeiten vermeiden.Ohne genaue Marktkenntnis wird der Immobilienhandel zum RisikoEin günstiger Kaufpreis allein reicht allerdings nicht aus, um ein Immobiliengeschäft erfolgreich abzuschließen. Ebenso entscheidend ist eine fundierte Einschätzung des Standorts. Dabei sollten sowohl die übergeordnete Entwicklung einer Stadt als auch die unmittelbare Wohnlage berücksichtigt werden. Gerade bei Immobilien, die langfristig gehalten werden sollen, kann es problematisch sein, sich ausschließlich auf den aktuellen Zustand und mögliche Wertsteigerungen zu konzentrieren. Vielmehr gilt es, auch die wirtschaftlichen Perspektiven des Standorts zu hinterfragen.So kann beispielsweise die Abhängigkeit einer Stadt von einzelnen großen Arbeitgebern ein Risiko darstellen, wenn deren Zukunft unsicher ist. Auch die konkrete Lage einer Immobilie und ihre Attraktivität für potenzielle Käufer oder Mieter sollten sorgfältig geprüft werden. Hinzu kommen finanzielle Risiken, die bei einer zu knappen Kalkulation schnell zum Problem werden können. Reparaturen, Mieterwechsel oder vorübergehender Leerstand verursachen zusätzliche Kosten, für die ausreichende Rücklagen vorhanden sein sollten. Wer solche Faktoren unterschätzt und ausschließlich auf steigende Immobilienwerte setzt, kann selbst bei einem zunächst attraktiv erscheinenden Kaufpreis erhebliche Verluste erleiden. Für professionelle Immobilienhändler können gerade daraus wiederum neue Kaufgelegenheiten entstehen, wenn Eigentümer unter Verkaufsdruck geraten.Erfolgreiche Immobilienhändler kennen ihre Käufer schon vor dem EinkaufWie erfolgreich sich eine Immobilie wiederverkaufen lässt, entscheidet sich häufig bereits vor dem Kauf. Professionelle Immobilienhändler beschäftigen sich deshalb nicht erst nach dem Erwerb mit der Frage, wer als Käufer infrage kommt. Sie analysieren zunächst die vorhandene Nachfrage und suchen anschließend gezielt nach passenden Objekten. Dafür ist eine genaue Kenntnis des lokalen Immobilienmarkts unverzichtbar. Wer weiß, welche Wohnlagen, Grundrisse und Ausstattungsmerkmale besonders gefragt sind, kann die Verkaufschancen deutlich besser einschätzen.Umgekehrt können bestimmte Eigenschaften den Wiederverkauf gerade in einem schwierigeren Markt erheblich erschweren. Dazu gehören beispielsweise Erbpachtgrundstücke, Wohnungen ohne Balkon oder ungünstige Grundrisse mit Durchgangszimmern. Solche Merkmale fallen bei einer hohen allgemeinen Nachfrage möglicherweise weniger stark ins Gewicht, können bei zurückhaltenden Käufern jedoch zum entscheidenden Hindernis werden. Umso wichtiger ist es, bereits beim Einkauf auf die spätere Vermarktbarkeit zu achten und nur solche Immobilien zu erwerben, für die sich realistische Absatzchancen abzeichnen. Werden diese Objekte anschließend bedarfsgerecht renoviert und zu marktgerechten Preisen angeboten, lassen sich auch bei hohen Bauzinsen weiterhin attraktive Geschäfte realisieren. Entscheidend ist somit nicht, auf bessere Marktbedingungen zu warten, sondern die vorhandene Nachfrage zu verstehen und den Einkauf konsequent daran auszurichten.Über Oliver Fischer:Oliver Fischer ist Immobilienexperte mit über 40 Jahren Erfahrung und Entwickler des FIX&FLIP-Systems. Er hat über 3.000 Projekte realisiert und mehr als 2.800 Teilnehmer ausgebildet. Mit praxisnahen Strategien unterstützt er Investoren im strukturierten Immobilienhandel und beim nachhaltigen Vermögensaufbau. Weitere Informationen unter: https://www.oliverfischer.dePressekontakt:Oliver FischerE-Mail: support@fixundflip.deWebseite: https://www.OliverFischer.deOriginal-Content von: Oliver Fischer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181933/6375937