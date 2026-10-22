Köln (ots) -Das neue Home Energy Management System (HEMS) des Kölner Energieanbieters vernetzt E-Auto, Wärmepumpe und PV-Anlage, schafft Transparenz über Verbrauch und Kosten und nutzt günstige Strompreise sowie selbst erzeugten PV-Strom automatisiert.Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Zuhauses wächst auch die Zahl der Geräte und Entscheidungen rund um Energie. E-Auto, Wallbox, Wärmepumpe, PV-Anlage, flexible Stromtarife - all das bietet viele neue Möglichkeiten. Doch diese müssen sinnvoll zusammenspielen. Genau hier setzt der Yello Hub an, das neue Heimenergie Management System von Yello: Er bringt die zentralen Anwendungen an einem Ort zusammen, der Yello App.Mit einer App alles steuern und verbinden."Mit dem Yello Hub steuern unsere Kund:innen ihre Energie zuhause direkt über die Yello App - vom smarten Heizen mit der Wärmepumpe bis zum verbrauchs- und preisoptimierten Laden des E-Autos", sagt Tobias Justus, Business Lead bei Yello und ergänzt: "Wichtig war uns bei der Lösung, die komplexe Technik in einfache Anwendungen für unsere Kund:innen zu übersetzen. Ihre persönliche Energiewende soll sich leicht anfühlen. Und sie sollen von Verbrauchs- und Kostenoptimierungen profitieren können, ohne dafür gleich zu Energieexpert:innen werden zu müssen". Mit dem Yello Hub wird die Yello App jetzt zur intelligenten Schaltzentrale für das eigene Zuhause. Die Nutzer:innen entscheiden selbst, welche Geräte sie verbinden und welche Funktionen sie aktivieren wollen.Laden, wenn der Strom günstig ist.Wer ein E-Auto fährt, kann dieses mit dem Yello Hub verbinden und hat von da an immer die transparente Übersicht über Ladevorgänge, Kosten und Verbräuche. Kund:innen mit einem flexiblen Stromtarif oder einer eigenen PV-Anlage können ihr Fahrzeug automatisch dann laden, wenn der Strompreis günstiger ist oder gerade viel Solarstrom vom Dach kommt. So laden sie ihr E-Auto preisoptimiert. Denn der Yello Hub bringt PV-Anlage, flexiblen Stromtarif und Elektromobilität in der App zusammen.Günstiger heizen, ohne ständig daran zu denken.Auch die eigene Wärmepumpe lässt sich in den Yello Hub einbinden. Die Pumpe läuft dann automatisiert und innerhalb der technischen Möglichkeiten in den Zeitfenstern, in denen der Strom günstiger ist. Voraussetzung ist ein flexibler Stromtarif oder die eigene PV-Anlage. Über den Yello Hub können Kund:innen ermitteln, welches Sparpotenzial ein flexibler Stromtarif für sie und ihr Zuhause bietet und auf dieser Basis den passenden Tarif wählen und einbinden.Komplexe Energiewelt, einfache Nutzung.Der Yello Hub ist eine cloudbasierte Lösung, die unterschiedliche Geräte und Partner über digitale Schnittstellen anbinden kann - weitere lassen sich schrittweise ergänzen. All das machen die Nutzer:innen selbst über die intuitive Menüführung in der Yello App - ganz ohne zusätzliche Hardware oder Elektrikertermin. Tobias Justus fasst es so zusammen: "Mit dem Tool behalten Kund:innen den Überblick und die Kontrolle über ihre Geräte und ihren Verbrauch - und der Yello Hub kümmert sich um den Rest".Vertiefende Infos zum Yello Hub finden sich unter Der Yello Hub (https://www.yello.de/wissen/zuhause/hems-heim-energie-management-system/) und Yello Hub: Deine HEMS-App ohne extra Hardware (https://www.yello.de/yello-app/yello-hub-energiemanager/).Über Yello.Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kund:innen mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es hier: yello.de | Yello auf Instagram (https://www.instagram.com/yello_de/reel/DZNSgo7MdH2/) | Yello auf TikTok (https://www.tiktok.com/@yello_de) | Yello auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC5xCSnZnmutTkpA4GYCX1UQ) | Yello auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/yello-strom-gmbh/mycompany/?viewAsMember=true)Copyright Bilder.Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.Copyright der Visualisierungen: Yello Strom GmbH.Pressekontakt:Yello Strom GmbHUnternehmenskommunikationpresse@yello.deOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14889/6375954