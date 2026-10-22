Sartorius lieferte im dritten Quartal 2026 besser als erwartete Ergebnisse: Der Umsatz stieg währungsbereinigt (cc) um 8,4% yoy auf EUR 926 Mio. und übertraf den Konsens um 3,0%. Das Underlying EBITDA legte um 13,4% auf EUR 280 Mio. zu und lag damit 4,1% über den Erwartungen. Während sich das Bioprocess-Segment weiterhin solide zeigte, profitierte Lab von in das dritte Quartal vorgezogenen Projekten, was Fragen zur Nachhaltigkeit der Entwicklung aufwirft. Dagegen unterstützten ein starker Free Cashflow und niedrigere Investitionsausgaben (Capex) den Schuldenabbau. Wir erhöhen unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2026 leicht, die nun ein berichtetes Wachstum von 5,8% im vierten Quartal implizieren. Trotz verbesserter Ergebnissichtbarkeit bleibt die Bewertung anspruchsvoll (KGV 2027E: 57x). Wir bekräftigen unser SELL-Rating, heben jedoch unser Kursziel von EUR 190 auf EUR 200 an, was niedrigere langfristige Capex-Annahmen widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag
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