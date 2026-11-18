Folgt jetzt der Ausbruch über 300 Euro?

Rückblick

Seit dem Sommerboden bei ca. 210 Euro im Juni/Juli hat sich ein dynamischer Aufwärtstrend etabliert. Besonders Ende Oktober folgte ein steiler Aufwärtsimpuls. Die exponentiellen gleitenden Durchschnitte - der EMA 20 und der EMA 50 - sind sauber nach oben gerichtet. Der EMA 20 diente zuletzt bei Rücksetzern mehrfach als verlässliche dynamische Unterstützung.

Sartourius Vz.-Aktie: Chart vom 18.11.2026, Kürzel: SRT3, Kurs: 295.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Hochpunkte der aktuellen Konsolidierung bilden eine leicht fallende Widerstandslinie im Bereich von ca. 297 Euro. Gelingt ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über diesem Widerstand und die psychologisch wichtige 300 EUR-Marke, wäre der Ausbruch charttechnisch aktiviert und würde Raum für eine Fortsetzung der Rally eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie auf Tagesschlusskursbasis signifikant unter den EMA 20, wird das bullische Ausbruchs-Setup negiert. Charttechnisch entsteht dadurch eine klassische Bullenfalle, was häufig zu schnellen Gewinnmitnahmen und dem Auslösen von Stop-Loss-Orders führt. Die nächste logische Anlaufstation der Bullen wäre die 50-Tagelinie.

Meinung

Sartorius ist ein weltweit führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Nach dem historischen Boom während der Corona-Pandemie litt der gesamte Sektor lange unter dem sogenannten Destocking - Pharma- und Biotech-Kunden bauten erst einmal ihre übervollen Lagerbestände ab, bevor sie neu bestellten. Die Turnaround-Story 2026 basiert darauf, dass diese Lagerbereinigung abgeschlossen ist. Die Aktie ist nach der Rally mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 50 bereits sehr ambitioniert bewertet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 17.88 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.99 Mio. EUR

Meine Meinung zu Sartorius Vz. ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2026

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