Notierte die Circus-Aktie zum Jahresbeginn bei rund 12 €, steht sie am Donnerstag aktuell bei 1,54 €. Damit hat sie fast -90% ihres damaligen Wertes verloren. Der Kursverlauf zeigt das ganze Dilemma des Unternehmens: Bislang ist es Circus nicht gelungen, die Anleger nachhaltig von seinem Geschäftsmodell und den Wachstumsaussichten zu überzeugen. Hier stellt sich die Frage: Wie kann es weitergehen und bietet das aktuelle Kursniveau eine interessante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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