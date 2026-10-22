Bei der BYD-Aktie liegen die Einschätzungen der Analysten derzeit ziemlich weit auseinander. Während JPMorgan nach den jüngsten Kursverlusten vorsichtiger geworden ist, halten andere Investmentbanken weiterhin an ihren Kaufempfehlungen fest. Einige trauen dem chinesischen Elektroautobauer sogar eine kräftige Erholung zu. Das durchschnittliche Kursziel liegt inzwischen deutlich über dem aktuellen Aktienkurs. Doch welche Banken sind besonders optimistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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