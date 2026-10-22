Mark Zuckerberg hat bei Meta mit der Drohung eines Wegzugs aus Kalifornien eine neue Aktienstruktur durchgesetzt. Auslöser ist eine mögliche einmalige Abgabe von 5% auf Milliardärsvermögen, über die Wähler im Bundesstaat im November entscheiden könnten. Gleichzeitig meldet der Konzern einen Quartalsumsatz von 64,6 Milliarden US$ und eine drohende Strafzahlung von 25 Milliarden US$. Was bedeutet dieses Paket aus Machtsicherung, KI-Offensive und Rechtsrisiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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