Die Qiagen-Aktie springt am Donnerstag auf 45,49 Euro und gewinnt im frühen Xetra-Handel über 6 Prozent. Auslöser ist ein konkretes Übernahmeangebot des schwedischen Finanzinvestors EQT von 46,50 Euro je Aktie, das gemeinsam mit einem Konsortium gestemmt werden soll. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Einstieg, wenn der Kurs nur noch gut einen Euro unter der Offerte liegt? EQT holt Staatsfonds dazu Der Finanzinvestor war bereits seit Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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