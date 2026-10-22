Der Bitcoin-Kurs versucht sich weiterhin oberhalb der Marke von 82.000 US$ zu behaupten. Bislang gelingt das recht ordentlich, obwohl BTC zuletzt mehrfach unter Druck geraten ist. Doch sollte diese Unterstützung in den kommenden Tagen brechen, könnte es noch einmal ungemütlich werden. Bitcoin verteidigt wichtige Unterstützung Wer sich den aktuellen Bitcoin-Chart anschaut, erkennt schnell, dass sich der Kurs derzeit in einer wichtigen Phase befindet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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