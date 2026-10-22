Boeings Produktionshochlauf beim 737 MAX wird zum entscheidenden Faktor für die Sanierung des Flugzeugbauers. Davon könnten ab 2027 auch wichtige Zulieferer profitieren, die auf steigende Auslieferungen und sinkende Lagerbestände setzen. Produktionsziele im Fokus Boeing strebt zunächst eine Fertigung von 52 Flugzeugen des Typs 737 MAX pro Monat an, später sollen es 57 werden. Konzernchef Kelly Ortberg sieht die Lieferkette grundsätzlich gut aufgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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