Rivian will mit seinen kommenden Elektromodellen R2 und R3 den Weg zu nachhaltiger Profitabilität ebnen. Entscheidend sind niedrigere Produktionskosten, bessere Einkaufskonditionen und der Zugang zu einem größeren Absatzmarkt. Mehr Verhandlungsmacht gegenüber Zulieferern Bei der Einführung seiner ersten R1-Modelle musste Rivian als junger Hersteller erhebliche Preisaufschläge hinnehmen. Nach Angaben von CEO RJ Scaringe lagen diese teilweise bei 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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