Partner aus aller Welt kamen zusammen, geleitet von dem Leitgedanken "Lokales Handeln, globale Wirkung" - einem Kernprinzip von Hertz Kompressoren, das die Zusammenarbeit vorantreibt, lokale Partnerschaften stärkt und die nächste Phase des globalen Wachstums des Unternehmens prägt.

AYDIN, Türkei, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren brachte sein weltweites Vertriebsnetzwerk zum "International Distributor Meeting 2026" zusammen und begrüßte Partner aus 84 Ländern, um Kontakte zu knüpfen, Erkenntnisse auszutauschen und neue Wachstumschancen zu erkunden.

Die vom 8. bis 11. Oktober in der Türkei abgehaltene Tagung stand unter dem Motto "Lokales Handeln, globale Wirkung" - ein Leitprinzip, das die Bedeutung lokaler Marktkenntnisse für den Aufbau einer stärkeren globalen Organisation hervorhebt.

Im Mittelpunkt des Programms standen die neuesten Produkte und Technologien von Hertz Kompressoren, Entwicklungen im Bereich der Druckluft- und Gasanwendungen, digitale Lösungen sowie die zunehmende Bedeutung von Service- und Aftermarket-Leistungen. Die Partner tauschten zudem Erfahrungen aus ihren jeweiligen Märkten aus und brachten so lokale Perspektiven in die Diskussionen über sich wandelnde Kundenbedürfnisse und neue Geschäftsmöglichkeiten ein.

Das Treffen fand statt, während Hertz Kompressoren seine internationale Organisation weiter ausbaute. Neben seinen etablierten Standorten in der Türkei, in Deutschland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine hatte das Unternehmen seine Präsenz durch neue Standorte im Vereinigten Königreich, in Polen, Ägypten und Australien ausgebaut. In enger Zusammenarbeit mit seinen Vertriebspartnern hat Hertz Kompressoren sein globales Fachwissen den Kunden weiterhin nähergebracht und dabei lokale Marktkenntnisse mit dem gemeinsamen Engagement verbunden, deren sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Ansatz spielte weiterhin eine zentrale Rolle in der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Mit Kunden in mehr als 140 Ländern hat Hertz Kompressoren sein Vertriebsnetz weiterhin als zentralen Bestandteil seiner globalen Wachstumsstrategie positioniert. Das Internationale Vertriebstreffen 2026 setzte diese Strategie in die Praxis um, indem es globale Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten mit der Erfahrung und den Marktkenntnissen lokaler Partner verband.

"Intelligenter. Stärker. Gemeinsam." ergänzte das Leitmotiv der Veranstaltung und spiegelte die Ausrichtung des Netzwerks von Hertz Kompressoren wider: intelligentere Lösungen, eine stärkere lokale Präsenz und gemeinsam eine größere globale Wirkung.

Über Hertz Kompressoren

Hertz Kompressoren ist ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen Kompressortechnologien, der Kunden in mehr als 140 Ländern beliefert. Das Portfolio umfasst Schrauben-, ölfreie, Kolben-, Scroll-, Turbo- und Gasverdichtungstechnologien sowie Lösungen für die Druckluftaufbereitung und die Sauerstoff- und Stickstofferzeugung. Gestützt auf eine stetig wachsende internationale Organisation und ein Vertriebsnetz, modernste Technik, innovative Technologien sowie ein starkes globales Netzwerk liefert Hertz Kompressoren zuverlässige, energieeffiziente Lösungen, die weltweit die industrielle Leistungsfähigkeit steigern.

Kontaktinformationen

Metin Bayrak

Country Director, Deutschland

E-Mail: info@hertz-kompressoren.de

Website: https://www.hertz-kompressoren.com/

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