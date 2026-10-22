Hamburg (ots) -Forever Fit - für das neue Magazin Healthy LONGEVITY der Motor Presse Hamburg ist das nicht nur eine Titelzeile auf der soeben erschienenen zweiten Ausgabe, sondern ein klarer Auftrag. "Im teilweise wild wuchernden Dschungel der wachsenden Zahl an Longevity-Produkte und Angebote zeigen wir den Weg, gesund zu bleiben und länger gesund zu leben", erklärt Herausgeber Klaus Dahm. Was verraten meine Blutwerte, was meine Gene? Wie esse ich einfach gesünder? Und was bringt Muskeltraining eigentlich wirklich für die Langlebigkeit? In Healthy LONGEVITY ordnen die besten Wissenschaftler ein, geben erfahrene Experten alltagstaugliche Tipps - "immer an der aktuellen Studienlage orientiert und trotzdem leicht verständlich übersetzt".Unterstützt und beraten wird das Redaktionsteam dabei ab sofort von einem Beirat mit renommierten Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen. Deutlich ausgebaut wurde zur zweiten Ausgabe auch die Zahl der Arztpraxen, in denen das Magazin gelesen und mit nach Hause genommen werden kann: Über den Direktvertrieb Arztpraxis der Ganske Verlagsgruppe ist Healthy LONGEVITY jetzt in rund 10.000 Wartezimmern bundesweit erhältlich.Dass Healthy LONGEVITY den Nerv der Zeit trifft, zeigt sich auch an den Ergebnissen der Leserbefragung der ersten Ausgabe: 99 % der Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewerteten das Heft mit gut oder sehr gut, 83 % werden das Heft auch noch an andere Personen weitergeben. "Eine äußerst positive Resonanz, die wir so auch von Ärzten, Anzeigenkunden und Agenturen erhalten haben", sagt Wolfgang Melcher, Geschäftsführer der Motor Presse Hamburg. Der Vermarktungsumsatz konnte im Vergleich zur bereits sehr gut belegten Erstausgabe noch deutlich gesteigert werden. "Die Entscheidung, im kommenden Jahr durchzustarten, ist uns daher nicht schwergefallen! Ab April 2027 wird Healthy LONGEVITY regelmäßig erscheinen: alle zwei Monate, mit einer Startauflage von 150.000 Exemplaren und in bis zu 20.000 Praxen."Mehr Infos zu Healthy LONGEVITY, die Ergebnisse der Impact-Studie der Erstausgabe und die aktuellen Mediadaten für 2027 gibt es unter mph-sales@motorpresse.de.Pressekontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169435/6376007