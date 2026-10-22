Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 22.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
URAN: JETZT WIRD ES SPANNEND
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
22.10.2026 11:30 Uhr
231 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Alexander Kapfer (SQUAD Fonds): Zwischen Inflation, Goldminen und Tech-Investitionen

Die Kapitalmärkte bleiben von zahlreichen wirtschaftlichen und geopolitischen Einflussfaktoren geprägt. In seinem aktuellen Marktkommentar ordnet Fondsberater Alexander Kapfer die jüngsten Entwicklungen ein und erläutert, welche Schlussfolgerungen er daraus für den SQUAD Makro zieht.

Inflation und Zinsentwicklung sind entscheidend

Das zentrale Makrothema für die Börsen bleibt die Inflation und die daraus abgeleitete Zinsprognose. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit rund 5,1 % zwar im "gelben Bereich". Ein nachhaltiges Niveau von über 5 % erwarten wir jedoch weiterhin nicht. Grund hierfür ist die erwartete Inflationsentwicklung. Wie die folgende Grafik verdeutlicht, verliert der direkte Effekt der Strafzölle (dunkelblaue Balken) nach und nach seinen Einfluss auf die Jahresinflationsrate. In Kürze werden auch die indirekten Preissteigerungen auslaufen (hellblaue Balken), die Unternehmen aufgrund höherer, zollbedingter Inputkosten an ihre Kunden weitergegeben haben.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel im Private Banking Magazin.
© 2026 Asset Standard
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.