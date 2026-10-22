Alexander Kapfer (SQUAD Fonds): Zwischen Inflation, Goldminen und Tech-Investitionen

Die Kapitalmärkte bleiben von zahlreichen wirtschaftlichen und geopolitischen Einflussfaktoren geprägt. In seinem aktuellen Marktkommentar ordnet Fondsberater Alexander Kapfer die jüngsten Entwicklungen ein und erläutert, welche Schlussfolgerungen er daraus für den SQUAD Makro zieht.

Inflation und Zinsentwicklung sind entscheidend

Das zentrale Makrothema für die Börsen bleibt die Inflation und die daraus abgeleitete Zinsprognose. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit rund 5,1 % zwar im "gelben Bereich". Ein nachhaltiges Niveau von über 5 % erwarten wir jedoch weiterhin nicht. Grund hierfür ist die erwartete Inflationsentwicklung. Wie die folgende Grafik verdeutlicht, verliert der direkte Effekt der Strafzölle (dunkelblaue Balken) nach und nach seinen Einfluss auf die Jahresinflationsrate. In Kürze werden auch die indirekten Preissteigerungen auslaufen (hellblaue Balken), die Unternehmen aufgrund höherer, zollbedingter Inputkosten an ihre Kunden weitergegeben haben.

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