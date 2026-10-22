München (ots) -- ADAC Zuhause Versicherung: Vier von zehn Befragten haben einen Einbruch im direkten Umfeld erlebt- Notsicherung beschädigter Türen und Fenster wird oft zur Herausforderung(ADAC Zuhause Versicherung AG) Der 'Tag des Einbruchschutzes' am 25. Oktober ruft in Erinnerung, dass Einbrüche in Haus und Wohnung leider keine Seltenheit sind. Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts erfasst für das Jahr 2025 bundesweit 82.920 Wohnungseinbrüche, 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach einer repräsentativen Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung[i] haben bereits 41 Prozent der Befragten einen Einbruch selbst oder im direkten Umfeld erlebt, neun Prozent berichten von einem Einbruch in den eigenen vier Wänden.Einbrecher kommen meist über Türen und Fenster. Danach können Schlösser beschädigt, Rahmen verzogen oder Scheiben zerbrochen sein. Die Wohnung lässt sich nicht mehr sicher verschließen, im schlimmsten Fall auch nicht über Nacht. Zudem ist oft unklar, ob mögliche Folgeschäden oder ein erneuter Einbruch versichert sind - das hängt vom konkreten Einzelfall und von den jeweiligen Versicherungsbedingungen ab."Unmittelbar nach einem Einbruch steht zumeist der entstandene Schaden im Fokus: Was wurde entwendet? Wie ist der Schaden versichert? Dann folgt für viele Einbruchsopfer der zweite Schock: Wer sichert die aufgebrochene Tür oder das eingeschlagene Fenster? Woher bekommt man ein Ersatzschloss - und wie hoch sind die Kosten dafür? Für derartige Fragen der Notsicherung organisieren wir einen Fachbetrieb aus unserem Handwerkernetzwerk", so Sebastian Bader, Experte der ADAC Zuhause Versicherung AG.Notsicherung: schnelle Hilfe, keine ReparaturBei einer Notsicherung verschließt ein Fachbetrieb beschädigte Türen oder Fenster zunächst provisorisch. Der Zuhause-Schutzbrief des ADAC enthält die Notsicherung nach einem Einbruch als eigene Leistung. Sind Tür oder Fenster nach einem Einbruch nicht mehr ausreichend gesichert, organisiert der ADAC über sein geprüftes Handwerkernetzwerk einen Fachbetrieb. Betroffene müssen somit nach einem Einbruch nicht selbst nach einem Handwerker suchen. Sie können den Notfallservice rund um die Uhr kontaktieren und der ADAC vermittelt schnellstmöglich einen verfügbaren Handwerker.Hausratversicherung bleibt wichtigDie Notsicherung ist ein wichtiger erster Schritt in Sachen Sicherheit. Für den Ersatz gestohlener oder beschädigter Gegenstände bleibt die Hausratversicherung maßgeblich. Ob sie außerdem die Kosten für beschädigte Schlösser, Türen oder Fenster sowie deren endgültige Reparatur übernimmt, hängt vom jeweiligen Vertrag ab. Ein Haus- oder Wohnungsschutzbrief ersetzt also keine Hausratversicherung, sondern ergänzt sie, wenn schnelle Hilfe fürs Zuhause gefragt ist.Checkliste: Was tun nach einem Einbruch?- Polizei unter 110 rufen: Tatort möglichst nicht betreten und nichts verändern, bis die Polizei vor Ort den Einbruch aufgenommen hat und den Tatort freigegeben hat.- Gestohlene Bankkarten sperren: unter der Telefonnummer 116 116 (der Anruf ist gebührenfrei) möglich.- Schäden dokumentieren: Schäden und Zustand der Räume fotografieren, sobald die Polizei den Tatort freigegeben hat. Etwaig entstandene Rechnungen für notwendige Sicherungsmaßnahmen aufbewahren.- Wohnung sichern lassen: Beschädigte Türen oder Fenster nach polizeilicher Freigabe provisorisch sichern (Stichwort: Notsicherung). Dafür die Versicherung beziehungsweise den Notfallservice des Haus- oder Wohnungsschutzbriefes kontaktieren.- Versicherung informieren: Entstandene Schäden schnellstmöglich der Hausratversicherung und, falls betroffen, auch der Wohngebäudeversicherung melden. Eine Liste der Wertsachen mit Fotos erleichtert die Regulierung. Zu beachten sind außerdem die Meldefristen der Versicherungsverträge.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.[i] Repräsentative Online-Befragung der ADAC Zuhause Versicherung AG (05/2026).n = 2.077 Personen ab 18 Jahren, die in einer Wohngemeinschaft oder einem eigenen Haushalt allein oder mit Partner bzw. Familie wohnen.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationTobias Schindler089/ 76 76 4513Tobias.Schindler@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6376013