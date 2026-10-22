Die bundesweite Verteilung besonderer Netzkosten durch den Ausbau erneuerbarer Energien wirkt sich auch 2027 auf die regionalen Stromnetzentgelte aus. Seit 2025 werden Netzgebiete entlastet, in denen im Verhältnis zum Stromverbrauch besonders viel Windkraft- und Photovoltaik-Leistung angeschlossen ist. Nach Angaben des Energieversorgers Rabot Energy profitiert im kommenden Jahr erstmals auch Westnetz, Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber, von diesem Ausgleich. Insgesamt steigen die vorläufigen Netzentgelte allerdings bei knapp zwei Dritteln der untersuchten Verteilnetzbetreiber. Für einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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