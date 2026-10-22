RENK veräußert das Geschäft mit Gleitlagern (Slide Bearings, SB; ca. 9 % des Konzernumsatzes, ohne Verteidigungsbezug) an Miba und setzt damit die Ende 2025 angekündigte Strategie um. Ab dem vierten Quartal wird SB als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Guidance für das GJ26 wird auf Basis der fortgeführten Geschäftsbereiche auf einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Mio. EUR angepasst. Wir haben unser Modell entsprechend umgestellt. Operativ ändert sich nichts, und angesichts zu vieler Unbekannter lässt sich aus der neuen Guidance unseres Erachtens nicht mehr herauslesen. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht. Wir unterstellen 300 Mio. EUR als Kaufpreis. Die Wertschöpfung muss aus der Kapitalallokation kommen. Bei einer Nettoliquidität von rund 135 Mio. EUR bis Ende 2027E und einer finanziellen Feuerkraft von nahezu 900 Mio. EUR erwarten wir entweder Aktienrückkäufe (zum aktuellen Kurs könnten damit rund 5 % der Aktien eingezogen werden, was zusätzlichen Druck auf Leerverkäufer ausüben dürfte; Short-Quote >6 %) oder Bolt-on-Akquisitionen im Bereich unbemannter Systeme. Letztere würden unseres Erachtens unsere strukturellen Bedenken hinsichtlich des Geschäfts mit Kettenplattformen adressieren, mit denen RENK konfrontiert ist. Das wichtigste Ereignis ist das CEO Strategy Update am 8. Dezember. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 53,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





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