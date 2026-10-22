Berlin (ots) -Zum 80 Jubiläum von Lucky Luke steht ab sofort umfangreiches Bewegtbild- und Audiomaterial als Download zur Verfügung. Bereiten Sie schon jetzt Ihre Berichterstattung zum Jubiläums-Album "Heiliger Lucky!" vor, welches am 3. November 2026 im Handel erscheint. Registrieren Sie sich einfach unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "80 Jahre Lucky Luke!" und nach der Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen des Bild- und Informationsmaterials beginnen. Als EPK gibt es einen animierten Buchtrailer von "Heiliger Lucky!", ein Interview mit den Lucky Luke-Machern Jul (Autor) und Achdé (Zeichner) sowie ein Interview mit dem Lucky Luke-Verleger Wolf Stegmaier. Es gibt Bilder, wie eine Zeichnung von Achdé entsteht und aus der Lucky Luke-Druckerei bei Mohn Media.Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Material einer Sperrfrist unterliegt und erst ab dem 25.10.2026 - 00:01 Uhr ausgestrahlt und gedruckt werden darf.Und Story House Egmont legt noch ein Jubiläum obendrauf: Lucky Lukes Zeichner Achdé feiert dieses Jahr seinen 65. Geburtstag. Zu diesem Anlass öffnet Achdé erstmals seine Schubladen, zeigt unveröffentlichtes Material und gibt Journalist Alex Jakubowski ein umfassendes Interview, aus dem der Band "Wanted - Ein Zeichner für Lucky Luke" entstanden ist. Der Künstler berichtet von seinem Werdegang, seiner Beziehung zum Lucky Luke-Erfinder Morris und seinem Einfluss auf die Serie, die nun schon ein Vierteljahrhundert in seinen Händen ruht. "Wanted - Ein Zeichner für Lucky Luke" (EUR 35,00 EUA 36,00 SFR 46.90 - ISBN: 978-3-7704-1244-0) ist bereits seit dem 6. Oktober 2026 im Handel und im www.egmont-shop.de erhältlich.Freuen Sie sich auf das Jubiläums-Album "Heiliger Lucky!". Hier wird der Cowboy zum Kultobjekt. Denn als Luky Luke den Reverend eines kleinen Städtchens vor einer Bande Desperados rettet, erkennt der sofort, dass man aus dem Cowboy einen Heiligen machen kann. Der durchtriebene Prediger gründet eine eigene Religion, den Lukismus. Schnell macht der neue Kult die Runde. Doch eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Lucky Luke bleibt lieber der Lonesome Cowboy und versucht den irren Fanatikern so schnell es geht zu entkommen.Das Jubel-Album "Heiliger Lucky!" (Hardcover: EUR 15,00 EUA 15,50 SFR 21,50 - ISBN: 978-3-7704-1210-5) (Softcover: EUR 8,99 EUA 9,00 SFR 16,90) ist ab dem 03.11.2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.Ausführliche Informationen rund um das 80. Jubiläum von Lucky Luke entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemappe.Wer einmal die Lucky Luke-Künstler persönlich treffen möchte, hat gleich zwei Möglichkeiten dazu:Am 30. Oktober 2026 signieren Jul und Achdé in der Buchhandlung "Grober Unfug" in Berlin Mitte zwischen 15 und 18 Uhr ihre Werke.Am 31. Oktober 2026 sind Jul und Achdé hautnah im Museum für Kommunikation Berlin beim Lucky Luke-Aktionstag zu erleben. Das Programm gibt's unter www.mfk-berlin.de.Für Rezensionsexemplare, Lese-PDF und Interviewanfragen mit den Lucky Luke-Machern wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6376039