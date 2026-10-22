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Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031



22.10.2026 / 12:04 CET/CEST

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Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 Hamburg, den 22. Oktober 2026 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN: DE000A0LE3J1 / WKN: A0LE3J; "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. ("Wandelschuldverschreibungen") zu begeben. Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 können in neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft macht von der durch die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 beschlossenen Ermächtigung in der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. März 2026 unter Tagesordnungspunkt 1 geänderten Fassung Gebrauch. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und mit einem Zinssatz von 5,00 % p.a. verzinst. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Fälligkeit am 28. Oktober 2031 zu einem Rückzahlungsbetrag von 125 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 3,00 festgesetzt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund 123,9 % auf den Aktienreferenzpreis von EUR 1,34, der dem Schlusskurs (XETRA) der Aktie der Gesellschaft vom 21. Oktober 2026 entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 lit. f) Ziffer (ii) ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich bei ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen für weitere Investitionen zu verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Hamburg zu beantragen. Kontakt

Readcrest Capital AG Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände

Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg

T: +49 (0)403 / 688 126 77

E: info@readcrest.com

W: www.readcrest.com

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