

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.11.2026 / 15:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Obotritia Capital KGaA

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rolf Nachname(n): Elgeti Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Readcrest Capital AG

b) LEI

8945004D7BZ2T9FUK105

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A5GTMU7

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 700 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 durch Zeichnung bei der Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.000,00 EUR 700.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.000,00 EUR 700.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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