Die SpaceX-Aktie meldet sich mit einem kräftigen Kurssprung zurück. Nachdem das Papier zwischen dem 6. und 16. Oktober rund -15% verloren hatte, ging es am Mittwoch um +7,8% auf 159,31 US$ nach oben. Auslöser waren überraschend starke Quartalszahlen und neue Wachstumsprognosen von Elon Musk. Allerdings erreicht die Börsenbewertung inzwischen wieder rund 2,16 Billionen US$. Um diese Bewertung langfristig zu rechtfertigen, könnte SpaceX bis 2030 ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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