Meta hat mit den jüngsten Ergebnissen des dritten Quartals 2026 gezeigt, wer der Boss auf dem Werbemarkt ist und vielleicht auch bald einer der Bosse der massentauglichen KI-Modelle. Muse hat seine Magie gezeigt, und es scheint so, als würde das gesamte Ökosystem von Meta viel wertvoller sein, als man zuvor dachte. Ob die Aktie immer noch einen Kauf wert ist, ist eher eine rhetorische Frage. Das Fundament brummt Blicken wir zuerst auf das operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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