Die SAP-Aktie hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt und seit dem Juli-Tief über +60% zugelegt. Zuletzt gelang der Wiederanstieg über die 200-€-Marke. Nun hat der Walldorfer Softwareriese seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Treiben diese den Kurs weiter an oder ist es an der Zeit Gewinne vom Tisch zu nehmen? Cloudgeschäft liefert überzeugende Argumente SAP hat die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und operativem Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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