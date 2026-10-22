6,50 Euro je Aktie - Bezugsfrist startet am 26. Oktober Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3) konkretisiert ihre geplante Barkapitalerhöhung. Dazu sollen bis zu 674.188 neue Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils 6,50 Euro ausgegeben werden. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 4,38 Mio. Euro, der Nettoerlös wird auf etwa 4,23 Mio. Euro geschätzt. Die Bezugsfrist läuft vom 26. Oktober bis zum 9. November 2026. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1, sodass fünf bestehende Aktien zum Bezug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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