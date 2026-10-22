Starke Werbeeinnahmen, ein optimistischer Ausblick für das Schlussquartal - trotzdem trennen sich Anleger von Papieren des Facebook-Konzerns. Belastend wirken milliardenschwere KI-Investitionen, ein negativer freier Cashflow sowie Spannungen am Persischen Golf, die Technologiewerte weltweit drücken. Aktionäre zeigen sich ernüchtert.Nachbörslich in New York ging es zunächst sogar leicht aufwärts. Am Donnerstagvormittag ist von dieser ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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