Die Angebotspreise für Hybrid-Stromlieferverträge haben in Deutschland im dritten Quartal 2026 nachgegeben. Nach Angaben von Level Ten Energy ging der P25-Angebotspreis auf der Plattform gegenüber dem Vorquartal um 12,7 Prozent auf 65,50 Euro pro Megawattstunde zurück. Das sei der stärkste Rückgang unter den im Hybrid-Index untersuchten Märkten gewesen. P25 bezeichnet das 25. Perzentil der Angebotspreise: Ein Viertel der erfassten Angebote liegt auf oder unter diesem Wert. Es handelt sich damit weder um einen Durchschnittspreis noch um einen tatsächlich vereinbarten Vertragspreis. Auch europaweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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