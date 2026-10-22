Der BSW-Solar berichtet über einen starken Zubau von Batteriespeichern im laufenden Jahr. Zugleich fordert der Verband in einem Positionspapier mit 15 Vorschlägen, wie sich Hemmnisse für den weiteren Ausbau beseitigen lassen. Der Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland hat deutlich an Fahrt aufgenommen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wurden mehr als eine halbe Million neue Batteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt rund 8,2 Gigawattstunden (GWh) in Betrieb genommen. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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