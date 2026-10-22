Wie in Deutschland wächst auch in der Schweiz die Bedeutung von Batteriespeichern zur Aufnahme von Solarstrom. Der Verband Swissolar stellt sich deshalb mit einem Markenauftritt neu auf. Für das Jahr 2026 erwartet Swissolar, dass Solarstrom 17 Prozent des Schweizer Strom-Endverbrauchs decken wird. Das geht aus dem jüngsten Solar-Monitor des Verbandes hervor. Der Bericht zu Entwicklungen, Trends und Perspektiven im Photovoltaik-Markt Schweiz zeigt außerdem, wie der Batteriemarkt exponentiell wächst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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