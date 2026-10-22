Die chinesische Marke Mova, die zum Technologiekonzern Dreame Technology gehört und bislang vor allem für Saugroboter, Rasenmähroboter und andere intelligente Haushaltsgeräte bekannt ist, erweitert ihr Angebot in Deutschland um den Photovoltaik-Heimspeicher "LumeGret A2000" und die Erweiterungsbatterie "B2000G". Das System verfügt nach Herstellerangaben über eine Grundkapazität von 1,92 Kilowattstunden und lässt sich mit bis zu vier zusätzlichen Batteriemodulen auf 9,6 Kilowattstunden ausbauen. Im A2000 sind Mova zufolge Batterie, Mikro-Wechselrichter und Solarladeregler integriert. Vier unabhängige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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