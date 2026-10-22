Zwei Jahre nach dem Edge 1050 bringt Garmin den Nachfolger. Die größte Neuerung: Der Fahrradcomputer lässt sich per Sprache steuern. Dazu kommen flexiblere Routenvorschläge - und sieben statt drei Tasten. Garmin hat mit dem Edge 1060 einen neuen Fahrradcomputer vorgestellt, der ab sofort für 799,99 Euro erhältlich ist. Anders als der Vorgänger Edge 1050 hat das Gerät ein eingebautes Mikrofon. Damit können Radfahrende das Gerät per Sprache bedienen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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