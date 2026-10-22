Der digitale Assekuradeur Molentum hat Anfang Oktober den operativen Betrieb aufgenommen. Erster Vertriebspartner ist die vfm-Gruppe. Mit einer vollständig integrierten Plattform wollen die Gründer das private Kompositgeschäft effizienter für Makler gestalten. Der Ende 2025 gegründete digitale Assekuradeur Molentum ist Anfang Oktober 2026 wie geplant in den Echtbetrieb gestartet. Als erster Vertriebspartner nutzt die vfm-Gruppe die Plattform. Die angeschlossenen vfm-Makler werden im Rahmen eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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