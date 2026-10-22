Selbst die teuersten Luxushandtaschen der Welt schützen Anleger derzeit nicht vor kräftigen Verlusten. Die Aktie des französischen Luxuskonzerns Hermès bricht am Donnerstagvormittag zeitweise um mehr als sieben Prozent ein, nachdem die jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen verfehlt haben. Besonders die schwächelnde Nachfrage in China setzt dem Unternehmen zu und wirft neue Fragen über die Zukunft der Luxusbranche auf. Hermès enttäuscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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