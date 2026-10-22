FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Brokers seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf die Provisionserträge zurückzuführen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FTG1111
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