FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1920 Euro belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk insgesamt wertete der Experte als enttäuschend./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:42 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
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