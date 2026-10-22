NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Richard Vosser geht in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu Stedim und dem Mutterkonzern Sartorius nicht davon aus, dass sich die Konsensschätzungen nach den Resultaten groß verändern werden. Stedim habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Ermutigend sei aber das operative Wachstum von Sartorius in der Biprocess-Solutions-Sparte, die von Stedim geprägt ist./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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