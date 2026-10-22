ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der überraschend starke organische Umsatzanstieg sei vor allem dem guten Mengenwachstum geschuldet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dem stehe aber die Dekonsolidierung des Russlandgescgäfts ab Ende September gegenüber, sodass sich an den Konsensschätzungen zunächst wenig ändern sollte./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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