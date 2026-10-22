Krones hat die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 (währungsbereinigt) auf 1-2% gesenkt, nach zuvor 3-5%. Begründet wird dies mit einem schwächeren Marktumfeld und geopolitischer Unsicherheit. Noch bedeutsamer ist die Kürzung des Umsatzziels für 2028 auf EUR 6,0-6,2 Mrd. von zuvor rund EUR 7 Mrd. Unsere bisherige Schätzung für 2028 von EUR 6,42 Mrd. lag allerdings bereits deutlich unter dem früheren Anspruch des Managements und relativ nah an der revidierten Guidance. Dennoch haben wir unser Modell angepasst und unsere Umsatzprognose für das GJ28 vorsichtshalber auf EUR 6,0 Mrd. reduziert. Erfreulich ist, dass Krones die Guidance für die EBITDA-Marge im GJ26 von 10,7-11,1% bestätigt hat. Dies unterstreicht die operative Resilienz trotz verhaltenen Wachstums. Zwar rechtfertigt die Prognosesenkung vorsichtigere Annahmen, wir sehen die zugrunde liegende Investmentthese jedoch weiterhin als intakt an. Wir bekräftigen unser BUY-Rating bei einem leicht gesenkten Kursziel von EUR 140,00 (zuvor EUR 150,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag
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