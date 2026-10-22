Die Volkswagen-Aktie kommt auch nach den jüngsten Erholungsversuchen nicht nachhaltig vom Fleck und notiert aktuell bei 68,72 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem erneuten Jahrestief eine Fortsetzung der Korrektur bis in die historische Kursregion um 62 € favorisiert. Stattdessen konnten sich die Käufer zunächst nochmals oberhalb von 67 € behaupten und eine Gegenbewegung einleiten. Doch bereits unterhalb von 69,20 € gerät die Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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