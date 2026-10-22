Die Tesla-Aktie befindet sich seit einigen Wochen im Aufwind. Nach einer scharfen Korrektur im Juli und dem Rückfall auf unter 300 US$ hat der Kurs zuletzt wieder die 380-US$-Marke überquert. Nun hat der E-Autopionier seine Quartalszahlen präsentiert. Geben sie der Aktie einen weiteren Schub oder geht es nun wieder in Abwärtsrichtung? Licht und Schatten in der Bilanz Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 liefern Argumente für beide Seiten. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de