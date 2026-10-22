Der BGH hat verbraucherfreundliche Urteile zum Schufa-Score aufgehoben. Er stellt aber auch klar, unter welchen Voraussetzungen Verbraucher detailliertere Informationen über ihren Bonitätsscore verlangen dürfen. Die Schufa wirbt seit einiger Zeit mit Transparenz: Ihr im März eingeführter neuer Score bewertet die Bonität von Verbrauchern auf einer Punkteskala von 100 bis 999 Punkten anhand von 12 klar definierten Kriterien. Doch das war nicht immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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