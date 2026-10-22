NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Mengenwachstum und das organische Umsatzplus lägen über den Konsensschätzungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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