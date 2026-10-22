NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Anbieter habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten und den Ausblick nach unten hin präzisiert, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
© 2026 dpa-AFX-Analyser