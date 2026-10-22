Claus Walter (Freiburger Vermögensmanagement): "Nichts tun" ist oft die härteste Arbeit für Anleger

Oktober 2026 -

Um Vermögen langfristig zu erhalten, liegt oft in der Ruhe die wahre Kraft. Denn eine solide Strategie durchzuhalten ist erfolgsversprechender als in Panik zu geraten oder auf jeden Zug aufzuspringen.

Wer in diesen Tagen und Wochen die Nachrichten verfolgt, braucht starke Nerven: Immer neue geopolitische Unsicherheiten, wieder wachsende Inflationsgefahr, Zinsanpassungen und die tägliche Flut aller möglichen Hiobsbotschaften erzeugen ein permanentes Grundrauschen der Verunsicherung. Natürlich stellen wir uns im Sinne unserer Kunden immer wieder die Frage, stehen wir direkt vor der nächsten Krise und müssen wir schnell handeln. Alle Aktien verkaufen, nur noch auf sichere Anleihen setzen oder doch noch stärker in die traditionelle Reservewährung Gold investieren? Bei dem ständigen Feuerwerk an schlechten Nachrichten, das die Medien produzieren oder der Feed in so manchem sozialen Netzwerk algorithmisch getrieben ausspuckt, ist es naheliegend das Gefühl zu bekommen, dass auch in Depots ständig auf die aktuelle Situation reagiert werden muss.

Panik zahlt sich nicht aus!Aber hier kommt endlich mal eine gute Nachricht: Es gibt keinen Grund zur Panik, denn die Kapitalmärkte belohnen Aktionismus in der Regel nicht. Der Mensch ist evolutionär auf Flucht oder Angriff programmiert. Es ist also nur zu verständlich, wenn wir auch bei Problemen rund um Anlagethemen die Neigung haben, besser Etwas als Nichts zu tun. Gerade wenn die Kurse nachgeben, schüttet das Gehirn das Stresshormon Cortisol aus. Der Drang zu reagieren, wird übermächtig, aber genau hier ist oft der Scheideweg zwischen langfristigem Anlageerfolg und kapitalen Fehlentscheidungen. Denn wer in Panik verkauft, verwandelt Buchverluste in reale Verluste und beraubt sich gleichzeitig der Chance auf die darauffolgende Erholung. Wissenschaftliche Studien zur Investorenpsychologie zeigen immer wieder, dass die Rendite von Privatanlegern signifikant hinter der eigentlichen Marktperformance zurückbleibt. Der Hauptgrund dafür sind die Transaktionskosten der Angst - das ständige Hin und Her, das sprichwörtlich die Taschen leert. Das heißt natürlich nicht, dass professionelle Anleger gar nicht auf Entwicklungen reagieren und wir den Kopf in den Sand stecken. Auch die beste Strategie muss angepasst werden, wenn sich Voraussetzungen grundlegend ändern. Wenn beispielsweise das Vertrauen in den Dollar aufgrund von Staatsverschuldungsrekorden, Zollkapriolen und geopolitischen Wirrungen sinkt, wäre es fahrlässig, als Euro-Investor nur auf Aktien und Anleihen aus den USA zu setzen. Auch wir schichten in solchen Situationen um, aber das muss nicht von heute auf morgen passieren, sondern wir warten auf gute Gelegenheiten. Außerdem lehrt uns unsere Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, dass es auch immer alles ganz anders als erwartet kommen kann. Wir leben in einer Zeit des Wandels, das reicht von technologischen Entwicklungen bis zu politischen Umwälzungen. Wer kann denn heute schon wirklich sicher voraussagen, wie die Welt in fünf, zehn oder sogar 20 Jahren aussieht?

Die Kunst des StillhaltensDaraus haben wir eine Lehre gezogen, wir setzen auf eine solide aufgebaute, breit gestreute Vermögensallokation. Das ist gerade in herausfordernden Zeiten wesentlich erfolgsversprechender als hektisch auf jede Nachrichtenlage zu reagieren. Übrigens gilt das nicht nur für Negativmeldungen, denn auch aus der Angst heraus Chancen zu verpassen, auf jeden Zug aufzuspringen, zahlt sich nur selten aus. Erfolgreiche Vermögensverwalter zeichnen sich nicht durch hyperaktives Umschichten aus, sondern sind in einer anderen Disziplin führend, die in unserer beschleunigten Welt seltsam anachronistisch wirkt: im strategischen Stillhalten. Dabei gilt es, das Große und Ganze im Blick zu behalten, statt sich im alltäglichen Kleinklein zu verlieren. Das bedeutet keineswegs Passivität, denn das scheinbare "Nichts tun" ist in Wahrheit das Ergebnis intensiver Analysearbeit. Am Ende des Tages zeigt sich die Qualität von Anlagen nicht darin, wie schnell man auf den neuesten Trend aufspringt oder auf Meldungen reagiert, sondern wie gelassen man die unvermeidlichen Zyklen der Wirtschaft durchschreitet. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, finden sich in unseren Depots stets sowohl Edelmetalle, Anleihen als auch Aktien solider Unternehmen - die Kunst liegt in der Zusammenstellung. Dabei beachten wir natürlich die großen Megatrends unserer Zeit und bilden sie strategisch in unseren Portfolien ab, ohne aber riskante Zukunftswetten mit echten langfristigen Chancen zu verwechseln. Wer Vermögen über Generationen erhalten und mehren will, sollte ein robustes Portfolio wie ein seetüchtiges Schiff sehen. Das wird nicht mitten im Sturm umgebaut, sondern man vertraut auf die Konstruktion und hält den Kurs. Die Herausforderungen und Schwankungen an den Märkten sind für eine solide Strategie keine Bedrohung, sondern eine kalkulierbare Eigenschaft des Systems. Oft ist es das Beste, was wir für das Vermögen unserer Kunden tun können, schlichtweg standhaft zu bleiben und Nichts zu tun.