Neues Angebot verwandelt Unternehmenswissen, Vorlagen und bewährte Verfahren in individuell anpassbare KI-Agenten, die professionelle, geschäftstaugliche Präsentationen erstellen

NEW YORK, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy , eine Plattform für die agentenbasierte Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von "Templafy Team" bekannt. Das neue Angebot ermöglicht es Teams, eigene, spezialisierte Dokumentenagenten auf Basis von Unternehmenswissen, Vorlagen und bewährten Inhalten zu erstellen, individuell anzupassen und miteinander zu teilen.

KI wird zunehmend in den Geschäftsalltag integriert und bietet Fachkräften mehr Möglichkeiten denn je, Inhalte zu erstellen. Die Qualität und Einheitlichkeit der Ergebnisse sicherzustellen, bleibt jedoch eine Herausforderung - insbesondere dann, wenn Teams regelmäßig ähnliche Präsentationen, Angebote und andere Dokumente für Kunden erstellen.

Templafy Team richtet sich an Teams, die regelmäßig große Mengen an Dokumenten erstellen, darunter Beratungsunternehmen, andere professionelle Dienstleister, Finanzdienstleister und Vertriebsteams. Die Lösung kombiniert individuell anpassbare Dokumentenagenten ("Document Agents") mit der patentierten Technologie von Templafy zur automatisierten Dokumentenerstellung. Statt KI immer wieder neu mit Eingaben versorgen oder Präsentationen auf Basis früherer Arbeiten von Grund auf neu erstellen zu müssen, können Teams ihr vorhandenes Wissen, ihre Fachkompetenz und bewährte Verfahren in gemeinsam nutzbaren Agenten bündeln und diese in wiederkehrenden Arbeitsabläufen einsetzen.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt: "Dank KI lassen sich Inhalte heute einfacher denn je erstellen. Doch ein Dokument zu erstellen, ist nur ein Teil der Arbeit. Die eigentliche Chance liegt darin, Teams in die Lage zu versetzen, KI-Agenten zu entwickeln, die die Arbeitsabläufe ihres Unternehmens verstehen und auf das vorhandene Wissen, die Fachkompetenz und die bewährten Verfahren der Teams zurückgreifen."

"Mit Templafy Team verbinden wir die Flexibilität, eigene Agenten zu entwickeln, mit den Funktionen zur Dokumentenerstellung, die für hochwertige, professionell aufbereitete Ergebnisse benötigt werden. Statt dass jeder KI auf eigene Weise nutzt, können Teams ihr Wissen und ihre bewährten Verfahren bündeln und gemeinsam nutzen. Das sorgt für einheitlichere Ergebnisse und lässt sich leichter auf das gesamte Unternehmen übertragen."

Das Angebot ermöglicht professionellen Teams:

Individuelle Dokumentenagenten zu erstellen und zu teilen: KI-Agenten für wiederkehrende geschäftliche Aufgaben erstellen und anpassen und so individuelles Fachwissen und bewährte Arbeitsweisen in wiederverwendbare Funktionen für das gesamte Team überführen.

KI-Agenten für wiederkehrende geschäftliche Aufgaben erstellen und anpassen und so individuelles Fachwissen und bewährte Arbeitsweisen in wiederverwendbare Funktionen für das gesamte Team überführen. Unternehmenswissen gezielt einzusetzen: Die KI mit verlässlichen Unternehmensinformationen, Methoden und bewährten Verfahren unterstützen, damit die Ergebnisse auf den tatsächlichen Geschäftskontext abgestimmt sind und nicht allein auf Eingabeaufforderungen beruhen.

Die KI mit verlässlichen Unternehmensinformationen, Methoden und bewährten Verfahren unterstützen, damit die Ergebnisse auf den tatsächlichen Geschäftskontext abgestimmt sind und nicht allein auf Eingabeaufforderungen beruhen. Professionelle PowerPoint-Präsentationen im Corporate Design zu erstellen: Bearbeitbare Präsentationen direkt im PowerPoint-Format generieren, die auf Unternehmensvorlagen und freigegebenen Gestaltungselementen basieren. So sinkt der Aufwand für die Überarbeitung und Formatierung KI-generierter Inhalte .

Bearbeitbare Präsentationen direkt im PowerPoint-Format generieren, die auf Unternehmensvorlagen und freigegebenen Gestaltungselementen basieren. So sinkt der Aufwand für die Überarbeitung und Formatierung KI-generierter Inhalte Bestehende KI-Workflows weiter zu nutzen: Über PowerPoint, ChatGPT, Claude und Microsoft Copilot auf Templafy-Dokumentenagenten zugreifen, ohne die bereits verwendeten Tools wechseln zu müssen.

Über PowerPoint, ChatGPT, Claude und Microsoft Copilot auf Templafy-Dokumentenagenten zugreifen, ohne die bereits verwendeten Tools wechseln zu müssen. Präsentationen über die Erstellung hinaus zu optimieren: KI-Agenten nutzen, um Präsentationen weiterzuentwickeln, Änderungen vorzunehmen und die Ergebnisse anhand von Unternehmenswissen und -standards zu überprüfen.





Templafy Team steht Ihnen im Rahmen einer 14-tägigen kostenlosen Testphase zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.templafy.com/teams/ .

Hinweis an die Redaktion

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und vorhersehbaren Token-Kosten.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.