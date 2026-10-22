Das rund 22-tägige Feldprogramm wird von Lonquist geleitet; die Ergebnisse werden in die 3D-Gravitationsinversion und die 2D-Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile einfließen

Vancouver, British Columbia, 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassungen, Genehmigungen und Zugangsrechte erhalten hat, die für die Aufnahme seiner geplanten bodengestützten Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador erforderlich sind. Das aktuelle Design der Messung sieht rund 500 geplante Messstationen vor, wobei die Erhebung der Daten vor Ort voraussichtlich durch die Firma McKeown Exploration Services unter Leitung von Lonquist Field Service (Canada), ULC ("Lonquist") erfolgen wird. Die Messung wird auf Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung sowie Explorationsgebiete von Interesse auf dem gesamten Projektgelände abzielen, zu denen auch Bereiche westlich des Zielgebiets Cloverleaf und innerhalb des östlichen Blocks zählen. Die geplanten Stationen umfassen Traversen entlang ausgewählter historischer seismischer Linien, wodurch die neuen Gravitationsmessungen zusammen mit den bestehenden seismischen Interpretationen ausgewertet werden können. Die Datenerfassung vor Ort wird voraussichtlich etwa 22 Werktage in Anspruch nehmen; die endgültigen Standorte der Stationen und der Zeitrahmen der Messung hängen von den Zugangs-, Witterungs- und Bodenbedingungen sowie dem Abschluss der Vorkehrungen durch die Auftragnehmer ab.

Die Mineral Lands Division des Department of Energy and Mines von Neufundland und Labrador genehmigte das geplante geophysikalische Messprogramm mit dem Annahmeschreiben E260510 vom 16. Oktober 2026. Die Messung erfolgt in Übereinstimmung mit den im Schreiben dargelegten Bedingungen, die sich unter anderem auf Umweltschutz- und archäologische Anforderungen beziehen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die neuen Messungen mit den Daten aus einer historischen Gravitations-Gradiometrie-Flugmessung auf dem Projekt zu vergleichen, um die Übereinstimmungen zwischen den Datensätzen zu bewerten. Damit soll die Verlässlichkeit der Untergrundinterpretation erhöht werden. Das Unternehmen sieht vor, im Anschluss ein Modellierungsprogramm durchzuführen, das eine dreidimensionale Gravitationsinversion sowie gezielte zweidimensionale Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile in der Nähe möglicher Bohrstandorte umfassen würde. Diese Arbeiten zielen darauf ab, die Interpretation der aussichtsreichen Salzstrukturen zu verfeinern und Entscheidungen hinsichtlich künftiger Explorationsbohrungen zu untermauern.

"Wir verfügen nun über einen detaillierten Plan für die Messung, der direkt auf den bei Robinsons River absolvierten technischen Arbeiten aufbaut", so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. "Diese zusätzlichen Messungen werden uns zu einem besseren Verständnis der vorrangigen Zielgebiete verhelfen und es uns ermöglichen, fundiertere Entscheidungen im Hinblick auf die Schwerpunktgebiete der nächsten Explorationsphase zu treffen."

Das Programm knüpft an die am 3. September 2026 angekündigte bodengestützte Gravitationsmessung sowie die am 14. September 2026 verlautbarte Beauftragung von Lonquist an. Vortex wird im weiteren Verlauf der Feldarbeiten nähere Details bekannt geben. Gravimetrische Interpretationen liefern keine eindeutigen Ergebnisse und erfordern die Zusammenführung mit Informationen zu Geologie und Bohrungen; Gravitationsdaten allein lassen keine klaren Rückschlüsse auf die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität der Salzschichten zu.

Abbildung 1. Geplante Standorte der Bodengravitationsstationen im Verhältnis zu den Konzessionen des Projekts Robinsons River und den historischen seismischen Linien. Die Standorte der Stationen können sich in Abhängigkeit von den Gegebenheiten und den Zugangsbedingungen vor Ort noch ändern.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property" vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen treibt derzeit die Weiterentwicklung seines Salzprojekts Robinsons River voran, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Einschätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie "annehmen", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "sollte", "wird" und ähnlichen Ausdrücken, oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", erkennbar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: den Beginn, die Durchführung, den Umfang, den Zeitplan und den Abschluss der geplanten bodengestützten Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River (das "Projekt"); die Anzahl und die endgültigen Standorte der Messstationen; die Beauftragung, Verfügbarkeit und Leistung von Lonquist Field Service (Canada), ULC und McKeown Exploration Services; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der geltenden Genehmigungen und Zulassungen zu erfüllen sowie den erforderlichen Zugang zu den Konzessionsgebieten zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die voraussichtliche Dauer der Datenerfassung vor Ort; die Erfassung, Verarbeitung, Auswertung und Integration neuer Gravitationsmessungen mit historischen Daten aus der Gravitations-Gradiometrie-Flugmessung sowie Daten zu Seismik, Geologie und Bohrungen; die Fertigstellung der dreidimensionalen Gravitationsinversion und gezielten zweidimensionalen Modellierungen; die Fähigkeit der Messung und der Modellierungen, das Vertrauen in die Interpretation des Untergrunds zu stärken, aussichtsreiche Salzstrukturen genauer zu definieren und die Auswahl potenzieller Bohrstandorte sowie Entscheidungen bezüglich künftiger Explorationsbohrungen zu untermauern; sowie die Bereitstellung näherer Details im weiteren Verlauf der Feldarbeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter unter anderem die Annahmen, dass: das Unternehmen über ausreichende finanzielle, technische und personelle Ressourcen zur Durchführung des geplanten Programms verfügen wird; die Vereinbarungen mit den Auftragnehmern abgeschlossen werden und die Auftragnehmer zur Verfügung stehen und wie erwartet ihre Leistungen erbringen; alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte zu den Konzessionsgebieten weiterhin gültig bleiben und deren Auflagen erfüllt werden; der Zugang zum Gelände sowie die Witterungs- und Bodenbedingungen es ermöglichen, dass die Messung im Wesentlichen wie geplant durchgeführt werden kann; die geplanten Messstationen vermessen und zuverlässige Daten erhoben, verarbeitet und ausgewertet werden können; historische Datensätze für die beabsichtigten Vergleiche und Modellierungen ausreichend genau, vollständig und kompatibel sind; die Messung und die Modellierungen Informationen liefern werden, die für die Verfeinerung der geologischen Interpretation des Unternehmens und der zukünftigen Explorationsplanung nützlich sind; und es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen bei den geltenden Gesetzen, behördlichen Auflagen, Rohstoff- oder Kapitalmarktbedingungen oder den Geschäfts- und Finanzierungsplänen des Unternehmens geben wird.

Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass sich die Messung verzögern kann, geändert, ausgesetzt oder nicht abgeschlossen werden kann, bedingt durch die Verfügbarkeit oder Leistung von Auftragnehmern, Zugangsbeschränkungen, Witterungsbedingungen, Bodenverhältnisse, Geräteausfälle, Sicherheits- oder logistische Probleme, Kostensteigerungen, Finanzierungsengpässe, behördliche Auflagen oder andere Umstände; dass Genehmigungen, Zulassungen oder Zugangsrechte zu Konzessionsgebieten geändert, ausgesetzt, widerrufen oder zusätzlichen Bedingungen unterworfen werden können; dass die endgültigen Standorte der Messstationen, der Messungsumfang und der Zeitplan von den derzeit geplanten abweichen können; dass die erhobenen Daten unvollständig, inkonsistent, von unzureichender Qualität oder nicht mit historischen Datensätzen integrierbar sein können; dass Gravitationsauswertungen nicht eindeutig sind und die Geometrie, Zusammensetzung, Mächtigkeit, Kontinuität oder wirtschaftliche Bedeutung von unterirdischen Merkmalen möglicherweise nicht genau identifizieren können; dass die geplante Inversion und Modellierungen möglicherweise nicht abgeschlossen werden, möglicherweise zu nicht eindeutigen oder unerwarteten Ergebnissen führen oder möglicherweise keine geeigneten Bohrziele identifiziert werden; dass historische Explorationsinformationen ungenau, unvollständig oder nicht unabhängig überprüfbar sein können; dass Explorationsergebnisse möglicherweise keine weiteren Arbeiten, Bohrungen oder Erschließungsmaßnahmen rechtfertigen; dass zukünftige Explorationsprogramme möglicherweise nicht genehmigt, finanziert oder abgeschlossen werden; dass die Kosten die Schätzungen übersteigen können; und dass Risiken bestehen, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, darunter geologische Unsicherheiten, umweltrechtliche und archäologische Auflagen, Belange der Gemeinde und Interessengruppen, Änderungen von Gesetzen oder behördlichen Vorschriften sowie die Verfügbarkeit von Kapital, Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen. Weitere Risiken sind in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem vorsorglichen Hinweis.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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